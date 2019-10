UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Rus ekibi Krasnodar 'a 2-0 yenilen Trabzonspor 'un teknik direktörü Ünal Karaman , "Sonuç bizi mutlu etmedi, kazanmayı arzu ederdik ama sonucu alamadık, üzgünüm." dedi.Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.Oyuncularının oyunun büyük bir bölümünde arzu edilen oyun isteği ve mücadele gayretinin, sonuca takılmaksızın kendilerini mutlu ettiğini belirten Karaman, saha içerisinde niyeti iyi olan ve iyi mücadele eden bir oyuncu grubu olduğunu vurguladı.Karaman, bu tür müsabakalarda anlık pozisyonların sonucu belirlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Bu nedir? Küçük dokunuşlardan, bir pastır, yapacağınız bir vuruştur, o pozisyonlar da maçın hikayesini yazdırıyor. Ben oyuncularımın yeteneği ölçüsü içerisinde o dediğim detay pozisyonların haricinde saha içerisindeki vermiş oldukları mücadeleden son derece memnunum. Sonuç bizi mutlu etmedi, kazanmayı arzu ederdik ama sonucu alamadık, üzgünüm."Bir gazetecinin kalan maçlarla ilgili sorusuna Karaman, şu cevabı verdi:"Çok zorlu rakiplerle oynuyorsunuz. Üç tane rakibiniz var dörtlü grubun içerisinde, dolayısıyla üç tane rakibiniz de sizin üstünüzdeki torbadan gelmişler, yani bir kere bu gerçeğin adını koyacaksınız. Bugünkü dediğiniz takım 100-150 milyon avro bütçeye sahip olan bir takım, sonuçta onlar da kendi adına kazanma gayreti içerisindeler. Hayal satmanın bir manası yok, elbette ki biz oynadığımız üç müsabakaya da kazanma adına çıkacağız ama işimizin zorluğunu hepimiz bileceğiz, hepimiz kabul edeceğiz.""İşimizin zor olduğunu söyleyebilirim"Karaman, Trabzonspor'un şartlar ne olursa olsun, hangi müsabakayı nerede oynarsa oynasın niyetinden şüphe etmeksizin mücadele ettiğini vurgulayarak, "Biz bu gruptaki oynayacağımız tüm müsabakalarda aynı mücadeleyi, aynı gayreti göstereceğiz. Sonuç ne olur hep beraber göreceğiz ama bu takımların da oynayacağı müsabakalar dikkate alındığı takdirde işimizin zor olduğunu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.Krasnodar deplasmanındaki maçın Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumunu belirleyip belirlemeyeceği yönündeki soru üzerine Karaman, "Biz zaten bugünkü müsabakayı kazanmış olsaydık, hemen hemen rakibimizi saf dışı bırakmış gibi olacaktık. Şimdi Basel'in Getafe'yi de yenmesi dikkate alındığı takdirde ister istemez Krasnodar da havaya girdi. O da kendince deplasmanda yendiği bir takımla 'iç sahada oynayacağım ve kazanacağım' diyecek ve o da yarışın içerisinde olacak." ifadelerini kullandı.Oynayacakları hiçbir müsabakada mağlup olmamaları gerektiğini belirten Karaman, "Kazanıp ondan sonra rakiplerimizin durumuna bakmamız gerekiyor ama deplasmanda oynayacağımız ilk müsabaka mutlak grupta kazanılması olan müsabaka olarak gözüküyor. Onun gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.Matveev: "Grupta şu an her şey değişti"Krasnodar Teknik Direktörü Sergey Matveev ise oyun başlarken boş buldukları alanları iyi kullanmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti, özellikle oyuncularımın disiplinli oyununa çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta şu an her şey değişti, dengeler değişiyor, buradan galibiyetle evimize döndüğümüz için çok mutluyuz. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum."