Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Antalyaspor 'u 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.Sahalarında maç kaybetmek istemediklerini belirten Çalımbay, "Ona göre mücadele ettik. Bazen istediğimiz şeyleri yapamadık ama önemli olan bu maçı kazanmaktı." dedi.Çalımbay, karşılaşmanın ilk yarısının her iki takım açısından da ortada geçtiğini ifade ederek, "İkinci yarıda yaptığımız oyuncu ve taktiksel değişiklikler işe yaradı, 2 gol bulduk. Takımımdan memnunum, maçın başından sonuna kadar oyundan ve disiplinden kopmuyoruz." diye konuştu.Maçtan önce karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:"Her şeye rağmen kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan kalan maçlarda bu istikrarı devam ettirmek. Önümüzdeki Yukatel Denizlispor maçından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Perşembe günü de kupa maçı oynayacağız. Zor bir hafta olacak bizim için. Puanları toplayıp ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istiyoruz, tek gayemiz bu."Çalımbay, herhangi bir puan hedefinin olmadığını dile getirerek, "Her maçı kazanmak istiyorum veya puan almak istiyorum. Amacımız ilk yarıyı çok iyi bir yerde bitirmek, başka bir düşüncem yok. Kafamda şu puanı alırız gibi bir şey yok. Önemli olan iyi bir yerdeyiz, bu konumu devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Bülent Korkmaz: "Bir yanlış varsa ondan ben sorumluyum"Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynadıklarını, her şeyin istedikleri gibi gittiğini ama bu sezon özellikle bireysel hatalardan gol yediklerini ve mağlup olduklarını söyledi.Bu durumun önüne geçemediklerini vurgulayan Korkmaz, "Geçen hafta da aynıydı, daha önce mağlup olduğumuz maçlarda da aynıydı. Biz iyi bir takımız, iyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız." diye konuştu.Korkmaz, şunları kaydetti:"Bu takımın teknik direktörü benim. Eğer bir yerde hata, yanlış varsa ondan da ben sorumluyum. Dolayısıyla bireysel hata yapmadan önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. O mücadelemiz, o gücümüz de var. Sivasspor'u da tebrik ediyorum."