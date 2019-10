BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.Sergen Yalçın, Süper Lig'in 9. haftasında 4-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında oynadıkları tüm maçları kazanmak istediklerini belirterek, "Bugün de kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizim için çok iyi ve mutlu bir gün oldu. Artık önümüzdeki hafta oynayacağımız müsabakaya yarından itibaren hazırlanacağız." diye konuştu.Bir basın mensubunun takımın hedefine ilişkin sorusuna Yalçın, şu yanıtı verdi:"Sezon başında da söylemiştim, çok uzun bir maraton oynuyoruz. Henüz birinci çeyreği bile bitirmedik, hedef koymak için çok erken. Malatyaspor olarak ligi ilk 8'in içerisinde bitirmek istiyoruz. İlk 8'in içerisinde bitirirsek, kendimizi başarılı görürüz diye düşünüyorum. Şu anda gidişatımız iyi. Üç haftadır kazanıyoruz, çok mutluyuz. Oyuncularımız mutlu, takımımız psikolojik anlamda çok güçlü.İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında oynadığımız oyun da takımımızın ne kadar kendine güven duyduğunu çok net gösteriyor. Ofansif hattımız çok güçlü. Guilherme ve Fofana ile başlıyoruz, Bifouma ve Gökhan Töre ile devam ediyoruz. Bu hattımız gerçekten çok güçlü. Yani belki de Türkiye'de kimsede olmayan ofansif hat bizim takımda var. Bu yüzden çok memnunuz. Yavaş yavaş sakat oyuncularımız dönüyor. Oyuncularımız yavaş yavaş kendini daha yukarı çıkarıyor. Hepsinin performansından memnunuz."Yalçın, Kasımpaşa ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Biz, burada ne oynuyorsak gittiğimiz yerde de aynı oyunu oynayacağız. Kazanmak için oynayacağız, başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz oynadığımız müsabakayı doğru oyunu oynayarak kazanmak." ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın, bir basın mensubunun isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili sorusuna ise "Öncelikle maç oynadık. Bu maçtan sonra bu tarz konular, sıkıntılı ve polemik yaratacak konular. O yüzden sadece Malatyaspor ile ilgili konuşursak çok memnun oluruz." cevabını verdi.Bir başka basın mensubunun, "Sezonu Yeni Malatyaspor'da kapatacak mısınız?" sorusu üzerine ise Yalçın, "Bakalım kısmet, inşallah kapatırız, daha yeni geldik buraya." ifadesini kullandı.İstikbal Mobilya Kayserispor cephesiİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, teknik direktörler olarak bir takımın kendilerini istediğinde, araştırdıklarını, oyuncu listesine baktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:"Kalitesi var mı yok mu, ekonomisi nedir ne değildir. Tabii burada en çok devreye giren dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörler yapmaya gittim. Başarılı olduk, başarısız olduk, içerisinde var tabii ki ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda, soyunma odasında sorun var. Sahada, tabii bunların birlikte hareket etme özelliğini kaybettirmesinden dolayı orada daha büyük sorun var. Gideceğiz şimdi Kayseri'de oturacağız yönetici arkadaşlarla radikal kararlar alacağız, her türlü kararları alabiliriz.""Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bu ülke futboluna çok ihanetler oldu." diyen Aybaba, şunları kaydetti:"Çok söyledim 'Serbest bırakalım, kriter koyalım, kaliteli oyuncu getirelim bu ülkeye' diye hiç dinlemediler. 20 senedir altyapıları güçlendirelim dedik yine dinlemediler. Şimdi 14 yabancı, mukavelesini cebine koyan, ne antrenmanda performansını gösteriyor ne davranış düzgünlüğü var ne de sahada gösteriyor. İşimiz çok zor. Bugün kaptırdığımız toplarla rakibe en az 4-5 pozisyon verdik. Yani futbolda olabilir şey değil bu. Bu kadar isteksiz, bu kadar mücadelesiz, ligin dibinden bir an önce kurtulmak için mücadele etmesi gereken bir takımın hiçbir mücadele gücü olmayan, sadece sahada gezinen, birbirleriyle de devamlı sürtüşen görüntüsü hiç hoş olmadı. Futbol bu, içinde her şey var."" Bizim istediğimiz adalet"Aybaba, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Adalet dağıtsın diye yapılan bir şey bu. Penaltı olur, olmaz bunlara takılmayın arkadaşlar ama hepsine eşit davransınlar. Bizim istediğimiz adalet. Onu eşit dağıtsınlar. Penaltıyı falan tartışmak istemiyorum. Futbolu da çok basite indirgemeyin. Bir maçı şu kaybetti, bu kaybetti, bu oyuncu iyi oynadı... Buna geniş bir pencereden bakmak lazım. Maalesef ülkemizin bu anlamda çok büyük sorunları var." diye konuştu."Her şey olur, oturur konuşuruz"Bir basın mensubunun "Radikal karar dediniz, bu istifa olabilir mi?" sorusuna Aybaba, "Her şey olur arkadaşlar, oturur konuşuruz. Yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız. Ben futbol adamıyım, başka bir şey bilmem. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Futbolun dışında bir şeyden de anlamam zaten. Onun için futbolu konuşuruz, içinde kalırız. Oyuncu grubuyla ilgili bir sürü sorunumuz var. Arkadaşların maalesef katkıları çok düşük. Çok beklentilerimiz oldu, çok konuştuk, 11 gündür her gün konuşuyoruz, anlatıyoruz ama ortaya çıkan tabloyu görüyorsunuz." yanıtını verdi.Aybaba, Türkiye'deki futbol ekonomisinin neredeyse battığını belirterek, şunları kaydetti:"Oyuncu karakteri çok önemlidir. Biz de oynadık yıllarca. Para almazsınız, aç kalırsınız, bir sürü mücadele edersiniz ama birlikte mücadele edersiniz. O coşkuyu hiçbir zaman kaybetmezsiniz, ne olur hiç etkilemez. 'Nasıl olsa paramızı alırız.' dersiniz. Ancak siz önce parayı önde tutup 'Ya paramızı almazsak bunların hiçbiri oynamaz.' derseniz bizim düştüğümüz duruma düşerseniz. Onun için kulüplerin bu ekonomik sorunları, maalesef özellikle de yabancı futbolcuları kontrol etmemizi engelliyor."