Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek bir üst tura çıkan Fenerbahçe 'nin teknik direktörü Ersun Yanal, hedeflerinin her kulvarda zirve olduğunu söyledi.Mersin Stadı'ndan oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, bu tür maçları oynamanın kolay olmadığını aktardı.Yanal, çok fazla süre almayan oyuncularla oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Bazı mevkilerde de zaten problemlerimiz vardı. Bugün tur atladık. Yine kendi kalemize gol attık. Bu sene yaklaşık yüzde 85'lik oranla kendi kalemize gol atmaya devam ediyoruz. Bundan bir an önce kurtulmak gerekiyor." diye konuştu.Bundan sonra 8-9 maç oynayacaklarını dile getiren Yanal, "Hedefimiz belli. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde hedef zirvede olmaktır. Burada da zirveyi hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için oyuncularımızın, bundan sonraki sürece hazır olması gerekiyor. Hazır olacağımızı düşünüyorum. Bugün uzun zamandır oynamayan oyuncularımızın yer aldığı bir maç oldu. Onların performanslarını da artırarak mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "Tolgay Arslan ve Adil Rami'nin performansını nasıl buldunuz? sorusu üzerine Yanal, şunları kaydetti:"Adil uzun zamandır oynamayan bir oyuncu. Normal oyun giderken sakatlanması ya da herhangi bir problem hissetmesi normal. Uzun süre oynamayan bir futbolcunun başına gelebilecek şeyler. Umarız bizden uzun süre uzak kalmaz. Tolgay bir sakatlık geçirmişti. İlginç bir sakatlıktı ve maalesef uzun sürdü. Bu sürede bazı arkadaşları önüne geçti. O da yaklaşık 6-7 haftadır beraber ama rekabet ettiği oyuncuların önüne geçmek gibi bir sorun var. O da bugün her zaman hazır olduğunu hissettirdi. Rekabet daha da artacak. Özellikle eksik olan bölgelerdeki oyuncuların gelmeye başlamasıyla hücum konusunda daha da zenginleşeceğiz. Daha hızlı oyun oynamaya çalışacağız. Bununla birlikte bir takım bütünlüğüyle istikrarlı bir şekilde her iki dalda da kupa kaldırmaya gayret edeceğiz. Bunu başarabilecek güçte bir takımız. Hem yaptığımız istatistikler hem oynadığımız oyun rakamları bize bunları söylüyor. Biz de taraftarlarımızla birlikte bunu bekliyoruz."Penbe: "Futbolseverler keyif almıştır diye düşünüyorum"Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe ise Fenerbahçe'yle eşleşmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.Penbe, iki takım arasında kalite farkının bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün güzel mücadele ettiler. Hafta sonu önemli bir maç oynamamıza rağmen oynayan oyuncuların ellerinden geleni yaptığına inanıyorum. Galiba iki sakat verdik. Bizim için lig önemli. Fenerbahçe maçı da önemliydi. Çünkü biz yıllarca oynadık. Rekabete girdik. Oynamayan, hiç karşılaşmayan oyuncularım vardı. Onların bugün anlatacak hikayesi vardı. İyi ya da kötü olmasını onlar belirleyecekti. İyi mücadele ettiler. İzleyenlere iyi maç izlettiğimizi umuyorum. Biz hep 'iyi oynamaya çalışalım, oyunu çirkinleştirmeyelim' düşüncesiyle hareket eden bir takımız. Bugün futbolseverler de keyif almıştır diye düşünüyorum. Maçı bizim stattan buraya aldık ki seyirci kapasitesi daha fazla gelsin. Eminim hem televizyon başındakiler hem de buraya gelenler güzel maç izlediler. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Yolları açık olsun. Hem ligde hem kupada."