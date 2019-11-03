TFF 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, maçtaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Atılay Canel, taraftarlarına galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarını aktardı.

Canel, son dakikada attıkları golün sayılması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Maçın 33. dakikasında arka arkaya verilmeyen penaltılarımız vardı. Son dakikada attığımız gol bana göre sayılmalıydı. Bazı duyumlar alıyoruz. İstanbul'da başka bir Süper Lig takımı istenmiyormuş gibi bir hava var. Ekol Göz Menemenspor maçından bu yana devamlı üzerimize oynanıyor. Bakalım maçın hakemi (Sarper Barış Saka) kaç hafta dinlendirilecek, kendisine kaç hafta maç verilmeyecek. Bunu takip edeceğiz. Futbolcularımız bu işten ekmek parası kazanıyor. İstanbul takımı diye üzerimize bu kadar oynanmasını istemiyoruz."

Karşılaşma sonunda çıkan gerginlikle ilgili yöneltilen soru üzerine Atılay Canel, "Maçın sonunda Mucahit Albayrak, yendikleri halde takım kaptanımız Erkan Zengin'e hakaret etti. Kendisinden büyük birisini sinirlendirmek, ortamı germek istedi. Biz zaten mağlup olmuşuz. Erkan gibi oyuncuya böyle bir hakaret olmaz. Hiçbir oyuncuya hakaret edilmemeli." ifadelerini kullandı.

Sözeri: "Oyuncularım üst düzey mücadele etti"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sözeri, maç boyunca pozitif işler yaptıklarını dile getirerek, "Çok değerli bir 3 puan aldık. Maça iyi başladık, iyi işler yaptık ve pozisyonlara girdik. Onları değerlendirebilsek, maçı daha erken koparabilirdik. Bizim gibi takımların bulduğu pozisyonları değerlendirmesi gerek. Oyuncularım üst düzey mücadele etti." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük'e hiç pozisyon vermediklerini anlatan Erkan Sözeri, "Oyun disiplininden kopmadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Deplasman fobimiz vardı. Bunu da yıkmış olduk. Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Maçın hakemlerini de tebrik ediyorum. Çok zor bir maçı iyi yönettiler. Kritik hatalar yapılmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA