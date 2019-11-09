Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Tamer Avcı, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

09.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:08Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 yenilen 'da teknik sorumlu Tamer Avcı, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.
Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Karşılaşmaya 2-0, 3-0 önde başlayabilirdik. Gerçekten çok pozisyon bulduk. Atamadık, daha sonra duran toptan golü yedik. 2. yarı daha çok pozisyon bulduk ama atamadık. Rakibimiz 1-2 kez geldi ve golleri buldu. Oyuncularımız özverili oynadı. Rakibimizi kutluyoruz." diye konuştu.
Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, iki devrede de farklı bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "İlk yarıda oyun olarak iyiydik. Öne de geçtik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı bir oyun sergiledi ve golü de buldu. Son dakikaya kadar savaşan bir takımız. Maçı kazandık, çok mutluyuz. Çok iyi oynadığımız maçlardan biri değil ama vasat oynarken kazanmak da güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Esenyurt, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:10 Bakan Kasapoğlu, Hamide Doğangün ve Oğuz Akbulut'u tebrik etti
21:08 Futbol: Süper Lig
21:08 Dünya Para Atletizm Şampiyonası
21:07 Ozan Kabak yine attı! 6 gollük çılgın maç...
21:06 Futbol: TFF 1. Lig
20:47 Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
20:21 Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
20:07 Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
19:26 Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
19:01 Gaziantep 0-2 Galatasaray / Canlı
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
9.11.2019 21:16:01