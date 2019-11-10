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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Tarihi farkı kaçırdık.

10.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:12Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği 'u 2-0 yenen Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Tarihi farkı kaçırdık." dedi.
Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.
Çok gol kaçırdıklarını belirten Yılmaz, "Oyunun 1. dakikasından 90. dakikasına kadar çok üstün oynadık. Tarihi farkı kaçırdık. 2-0 galip geldik, geçen hafta kaybettiğimiz 2 puanı telafi ettik. Bu oyunu daha üst seviyeye çekerek, zirvede kalıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli takım arasında da eksik gördüğümüz yerleri daha fazla çalışarak ligde varlığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Yılmaz, "Süper Lig'i hedefliyor musunuz?" sorusu üzerine "Bu ligde takım oyununu oynayan en iyi ekiplerden biriyiz. Bu seviyeyi devam ettirebilirsek, gol yollarında daha etkili olabilirsek o düşüncemiz neden olmasın." ifadelerini kullandı.
Adanaspor cephesi
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise dar bir kadroyla mücadele ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ne beklediğimiz sonuç ne de beklediğimiz oyun. Özelikle ilk yarıda oynanan oyuna baktığımız zaman, puan hak edecek oyunu maalesef ortaya koyamadık. Göreve geldiğimiz günden bugüne ilk 11'de oynaması gereken yaklaşık 4-5 oyuncuyu maalesef oynatamadık. Bunların 3'ü yabancı. Dar bir kadromuz var. Özellikle savunma hattındaki problemlerimiz bugün bir kez daha ortaya çıktı. Giresunspor maçında ilk defa tam kadroyla çıkma şansımız olacak diye umuyorum. Bir an önce üçer puanları almak zorundayız. Umarım bunun başlangıcı da Giresunspor maçı olur."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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