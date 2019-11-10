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Maçın ardından

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, hakemlerin adil bir yönetim göstermeleri gerektiğini söyledi.

10.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:20Maçın ardından
Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel 'u 1-0 yenen 'ta kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, hakemlerin adil bir yönetim göstermeleri gerektiğini söyledi.
Kocadağ, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Kocadağ, "Öncelikle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyoruz. Başkaları için kolay çalınan düdükler bugün Beşiktaş'a karşı ne yazık ki atlandı. Bariz pozisyonlar atlandı. Yardımcı Hakem'e (VAR) gidilme ihtiyacı bile duyulmadı. Bunlardan dolayı üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı takımın iyi bir performans gösterdiğini aktaran Kocadağ, "Maçı kazandık. Seriyi devam ettirdik. Bugün Beşiktaş'a çalınmayan penaltılar var, kırmızı kart var. Bunları kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Burada Beşiktaş önemli değil. Adil bir yönetim olmalı. Ligin selameti açısından herkese eşit davranılması lazım." şeklinde konuştu.
Takımdaki havanın iyi olduğunu anlatan Kocadağ, "Biz göreve geldiğimizden bu yana üç galibiyet var. Bundan sonrasında milli aradan dönüşte seriyi devam ettirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Emre Kocadağ, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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