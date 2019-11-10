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Maçın ardından

Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, milli ara öncesi çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

10.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:26Maçın ardından
Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol 'in teknik direktörü Okan Buruk, milli ara öncesi çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "İyi bir yolda gidiyoruz. Yükselişimiz oyun ve puan olarak devam ediyor. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen oyuncularımız bunu hissettirmedi." dedi.
MKE Ankaragücü'nün büyük takımlara karşı iyi ve dirençli bir oyun ortaya koyduğunu aktaran Buruk, "Bugün de maçın içinde oldular. Erken gol bulunca rahat olcağını düşünürken, ilk yarıda verdiğimiz pozisyonlar vardı. 'İkinci yarıda golü erken atarsak, maçı bitiririz.' dedik ama ikinci golü de geç bulduk. Daha rahat olacak derken, 2-1 olunca rakibimizin üzerimize geldiği son 4-5 dakikalık bölümü yaşadık. Oyundan memnunum. Çok zorlu bir tempo içerisinden çıktık ve milli takım arası öncesi bu maçı kazanmak önemliydi." diye konuştu.
Buruk, ikinci yarıda oyuna giren Arda Turan'ın performansıyla ilgili yöneltilen soruya ise, "Bütün oyuncularıma süre vermeye çalışıyorum. Arda da bugün girdikten sonra çok çaba sarfetti. Destek verdi. Bir sakatlıktan çıktı ve tekrar formunu bulmaya çalışıyor. İyi bir kadromuz var. Tüm oyuncularımız iyi niyetle bu takıma hizmet etmeye çalışıyor. Burada öncelikli olan takımın başarısı." yanıtını verdi.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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