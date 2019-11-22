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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, maçta iki takımın da elinden geleni yaptığını söyledi.

22.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:22Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kalan 'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, maçta iki takımın da elinden geleni yaptığını söyledi.
İpekoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yine 3 puanı bir arada göremediklerini ifade etti.
Sakatlığı bulunan oyuncularının olduğuna değinen İpekoğlu, "Maçı kazanabilirdik. Mücadele anlamında sahada her iki takım da elinden geleni yaptı. Bursaspor maçında sakat oyuncularımızın da bir an önce aramıza katılmasıyla en azından yüzde 70-80 düşündüğümüz kadroyu sahaya çıkartma fırsatını bulacağımızı umuyorum." diye konuştu.
Hakemin bazı kararlarını da eleştiren İpekoğlu, "Giresunspor lehine veya aleyhine yanlış düdükler çalındığını gördük. Sahada görev alan herkes kendi takımının başarısı için orada oluyor. Sahada futbol oyununu bırakalım futbolcunun ayakları belirlesin. Daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum genç hakemlere." değerlendirmesinde bulundu.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da iki takım için önemli bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Deplasmanda aldığımız 1 puan kötü değil. Girdiğimiz çok gol pozisyonu vardı ama değerlendiremedik. Golden sonra oyuncularımız bırakmadı ve pozisyona girdik. Penaltı ile gol atıp durumu eşitledik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirip galip gelsek daha iyi olurdu." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Engin İpekoğlu, Giresunspor, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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