İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray 'ı 1-0 yenerek çok önemli ve anlamlı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Göksel Gümüşdağ, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ligde son haftalarda iyi gittiklerini belirten Gümüşdağ, "Lig daha çok uzun. Rakibimizden uzun bir aradan sonra 3 puan almak önemliydi. Bugünkü galibiyet anlamlıydı. Teknik direktör ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Güzel bir 3 puan oldu." diye konuştu.UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü Roma'yla oynayacaklarını anımsatan Gümüşdağ, şunları kaydetti:"Şu an neredeyse ülke puanına katkı veren tek takım olduk. İnşallah öbürleri de olsaydı. Duruma baktığınızda Roma ve Mönchengladbach maçı var. İkisi de çok zorlu rakip. İnşallah oradan da büyük bir puanla çıkarsak inanıyorum ki orada da grup liderliğimizi devam ettirip, bir üst gruba çıkabiliriz. Onun için bütün taraftarları renkleri ayırmaksızın Başakşehir'e çağırıyorum. Şu ana kadar 5 bin bilet satılmış. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, tüm takımlarımızın taraftarını davet ediyorum. İnşallah güzel bir netice olur."Başkan Gümüşdağ, Galatasaray'ı sahasında 41 maç sonra yenen ilk takım olduklarının hatırlatılması üzerine ise, "41 maçtır yenilmeyen bir takımı yenmek bizim için önemli, anlamlı, mutluluk verici ama çok büyütmeye gerek yok. Önümüzde çok uzun süreç var. Sadece 3 puan ama rakipten aldığımız önemli bir 3 puan." ifadelerini kullandı.Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk iddialarıyla ilgili olarak ise, "Her yıl şampiyonluğu zorlayan takım Başakşehir oldu. Dolayısıyla bu sene de şampiyonluğu zorlayan olmak için her şeyi yapacağız. Sahada o mücadeleyi verdiğimizi görüyorum. Sonuna kadar oraya tutunacağız." şeklinde konuştu.Gümüşdağ, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Arda Turan'ın bir araya gelmesi hakkında, "Çok doğal. Uzun yıllar milli takımda ve Galatasaray'da hocalığını yapmış birisi. Yaş olarak da babası yaşında, saygılı olması güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.Başkan Gümüşdağ, "İrfan Can Kahveci performansıyla dikkat çekiyor. Transfer teklifleri alıyor musunuz?" sorusuna ise, "İrfan Can, Mahmut, Mert Günok... Baktığınızda milli takımın ilk 11'inde en çok şans bulan oyuncular Başakşehir'in olmuş. Bugün ilk 11'inde 3 oyuncunun olması Başakşehir için de ayrı bir gurur vesilesi. Ben ona 3+2 diyorum. Cengiz Ünder ve Emre Belözoğlu da var. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." yanıtını verdi.