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Maçın ardından

Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi başladıkları maçta olmayacak goller yediklerini söyledi.

23.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:28Maçın ardından
Süper Lig'de 'a 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi başladıkları maçta olmayacak goller yediklerini söyledi.
Yeniden MKE Ankaragücü'nün başına geçen tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrasında basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu kadar güzel bir taraftarı üzdüğümüz için çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta olmayacak goller yedik. Aydın'ın sakatlanması, Faty'nin atılması dengemizi bozdu." diye konuştu.
Maça gelirken çok umutlu olduklarını vurgulayan Kaplan, "Yine de iyi mücadele ettik. Özellikle ikinci yarıda 2 golü peş peşe yememiz bizi bozdu. Ante Kulusic'in olmaması savunma dengemizi bozdu. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanacağız. Kaybettik, kazanan takımı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Karaman: "Oyuncularıma teşekkür ediyorum"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularına teşekkür etti.
Sözlerine, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerin gününü kutlayarak başlayan Karaman, şunları kaydetti:
"Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz günden itibaren kaliteli oyuncu grubum inanılmaz bir duruş sergiliyor. Saha içinde eksik kaldıklarında takım bilinciyle bunu kapatıyorlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ankaragücü köklü bir kulüp. Zaten ben de futbolu Ankaragücü'nde bırakmıştım."

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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