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Maçın ardından

TFF 1. Lig'de Boluspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyet bizi önümüzdeki 5 hafta moral açısından yukarıya taşıyacaktır.

25.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:56Maçın ardından
TFF 1. Lig'de 'u 2-0 mağlup eden 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyet bizi önümüzdeki 5 hafta moral açısından yukarıya taşıyacaktır." dedi.
Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk yarıda 1-0 öne geçtikten sonra ikinci devrenin başında farkı arttırabilecek pozisyonları bulduklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi. Rakibe topla oynama fırsatı verdiklerini ancak pozisyon vermediklerini kaydeden Eroğlu, "Kazanmamız gereken maçı kazandık. Hak etmediğimiz puanda olsak da bu galibiyet bizi önümüzdeki 5 hafta moral açısından yukarıya taşıyacaktır. Futbolcularımı kutluyorum. Boluspor'a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Osman Özköylü: "Gelişim gösteren bir takımız"
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. İlk yarıda Altınordu'nun pas organizasyonunu bozmayı başardıklarını kaydeden Özköylü, "Tek bir tehlikeli atakları vardı o da gol oldu. O pozisyondan önce Cumali'ye yapılan harekete bakmak lazım. Tabii ki hakem takdiri. Üçüncü bölgede üretkenliği sağlayamadık. Gelişim gösteren bir takımız, iyi oynuyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Özköylü, iki takımın da bulunduğu yeri hak etmediğini, karşılaşmanın başında sakatlanan Mustafa Durak'ın kasığında bir yırtık olduğunu belirterek, "Hakem o pozisyonda faul bile çalmadı. Pozisyonu izlediğinde kendisi de utanacaktır. Mustafa'nın çıkışıyla oyun içindeki organizasyonumuz bozuldu." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Spor

Kaynak: AA

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