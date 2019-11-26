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Maçın ardından

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta, oyuncularının elinden geleni yaptığını söyledi.

26.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:58Maçın ardından
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ile 1-1 berabere kaldığı maçta, oyuncularının elinden geleni yaptığını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Clement, son ana kadar 1-0 geride olmalarına rağmen panik yaşamadıklarını anlatarak, "Paniklemek karakterimde yok. Oyuncularıma güveniyorum. Onlar da elinden geleni yaptı. Çok çalıştığınızda karşılığını alırsınız." diye konuştu.
Karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncuları Diatta ve Mata'nın hata yaptığını aktaran Clement, "Bunu yapmamaları gerekiyordu. Ancak çok genç oyuncular. Real Madrid maçında oynayamayacaklar. Onlarla konuşacağım ve gerekli cezayı alacaklar." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Club Brugge, Spor

Kaynak: AA

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