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Maçın ardından

Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 1-1 berabere kaldıkları için üzüldüklerini ve yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme ihtimallerinin azaldığını ama hala bir şansları olduğunu söyledi.

27.11.2019 00:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:28Maçın ardından
Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5'inci haftasında 'nın Club Brugge takımıyla 1-1 berabere kaldıkları için üzüldüklerini ve yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme ihtimallerinin azaldığını ama hala bir şansları olduğunu söyledi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyük, "Bu maçtan bu şekilde ayrılmak bizi üzdü. Kazanacağımız bir maçı berabere bitirdik. İyi mücadele ettik, çok pozisyona girdik. Belki son vuruşlarda daha becerikli olsaydık daha farklı bir sonuç çıkabilirdi. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek zorundayız. Şansımız biraz azaldı ama hala bir şansımız var." diye konuştu.
Tecrübeli futbolcu, zorlu bir süreçten geçtiklerini aktararak, "Zorlandığımız konu, önemli oyuncularımızın sakatlığının bulunmasından dolayı. Bunlardan daha fazlasını hak ediyoruz. Umarım en kısa zamanda toparlarız." ifadelerini kullandı.
Maçın yorgunluğuyla ilgili ağrıları bulunduğunu dile getiren Adem Büyük, ciddi bir sakatlığının olup olmadığının sorulması üzerine, "Önemli bir şeyim yok. Bu saatten sonra bacağımız kopsa da oynayacağız." şeklinde yanıt verdi.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Büyük, "Bugünkü gibi mücadele ettiğimiz sürece Trabzonspor'dan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bundan başka bir düşüncemiz yok. 3 puanı alacağımızı düşünüyorum, umarım böyle olur." dedi.

Adem Büyük, Belçika, Spor

Kaynak: AA

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