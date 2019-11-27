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Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 1-1 berabere kaldıkları maçtaki mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.

27.11.2019 00:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:36Maçın ardından
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'nın Club Brugge ekibiyle 1-1 berabere kaldıkları maçtaki mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, sakatlık ve cezalar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıktıklarını aktardı.
Bu nedenle oyuncu tercihi konusunda fazla bir seçenekleri olmadığını belirten Terim, şunları kaydetti:
"Bir takımın başına gelebilecek en enterasan durumu yaşıyoruz. Yedekte as takımdan Emre Mor ve Selçuk İnan vardı. Altyapıdan 4 oyuncu aldık. Bana göre bir şeyden başlamak istedi oyuncularımız. Bugün mücadele eden herkes memnundur. Böyle maçlarda sıkıntıya girmemek için 2'nciyi bulacaksınız. Şansları da bulduk. Ancak 90+2'nci dakikada golü yedik. Son dakikalarda böyle goller yiyoruz. Bugünkü mücadeleden memnunum. Onun dışında daha iyi oynamalıyız, daha çok gol pozisyonuna girmeliyiz, daha az hata yapmalıyız. Bugün diğer maçlara göre daha etkiliydik ama ideal değildik."
"Henüz herkesten tam randıman aldığımız söylenemez"
Fatih Terim, devre arasında takımda bazı değişimler yapacaklarını dile getirdi.
UEFA kriterleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayacaklarını hatırlatan Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devre arasında böyle bir imkan çıkarsa mutlu oluruz. Çıkmazsa da bir takım değişimler yaşayacağımızı zaten söylüyorum. Beraberce bir devre arası geçirmemiz bizi mutlu edecektir. Tabii kimlerle olacağız, nerede olacağız, kimi alacağız, kimi vereceğiz önümüzdeki bir ay bunu gösterecek. Biz geçen sene de operasyonu ocak ayında yaptık. Hem de çok radikal davrandık. Aldığımız oyuncular isim olarak değerli buna itirazım yok. Bazen adaptasyonları geç olabiliyor. Henüz herkesten tam randıman aldığımız söylenemez. İnşallah zaman içinde alacağız. Almazsak zaten herkes profesyonel, ona göre karar alırız."
Hücumda yaşadıkları sıkıntıları da anlatan Fatih Terim, "Oyuncu satmadan almama sıkıntımız inşallah devre arasında bize problem çıkarmaz. Zaten hangi oyuncuları istediğimizi biliyorsunuz. İnşallah alırız." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, bir soru üzerine, Mario Lemina'nın her geçen gün daha iyi oynadığını belirterek, "Lemina kazandığımız bir oyuncu oldu." yorumu yaptı.
"Hem mutluyuz hem de umutluyuz"
Terim, Galatasaray'ın yarıştığı her alanda iddialı olduğunu anlatarak, "Umudumuzu kaybedecek bir noktada değiliz. Son dakika gollerini çıkartın bir tarafa, hangi durumda olacağımız çok açık. Her geçen gün de daha iyi mücadele ediyoruz. Babel'in sakatlığı bugün bize sıkıntı oluşturdu. Adem yorulduktan sonra değiştiremedik. Ömer 'Yoruldum hocam, beni çıkar.' demese hiç çıkarmayacağım. Oyunun dengesini de bozmayacağız. Bazen bir taş alırsınız bütün dengeler bozulur. Ben de böyle maçlarda istediğimiz oyuncuyu koyalım istiyorum ama yoktu. Ona rağmen bence mücadelede hiçbir sıkıntı yok. Çok iyi mücadele ettiler." değerlendirmesinde bulundu.
Fatih Terim, gelecek için umutlu olduklarını vurgulayarak, "Galatasaraylıların ya da bizim umudumuzu kıracak hiçbir durum yok. Hem mutluyuz hem de umutluyuz. Olmalıyız da. Sezon daha uzun, bakalım Allah ne gösterecek. Herkes milli takım arasında yaralarını sararken, bizden giden 11 kişinin 6'sı sakat döndü." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Fatih Terim, Belçika, Spor

Kaynak: AA

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