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Maçın ardından

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Slovan Bratislava'nın teknik direktörü Jan Kozak, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

28.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:40Maçın ardından
UEFA Ligi K Grubu 5. maçında 'a 2-1 yenilen Slovan 'nın teknik direktörü Jan Kozak, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.
Kozak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Puan kaybettik." dedi.
İlk yarıda iyi oynadıklarını belirten Kozak, "İkinci yarıda çok pozisyon oldu. Sonuçta kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlar maçın atmosferini çok değiştirdi. Baskı oluşturdu ama bizim de yapabileceğimiz şeyler vardı. Futboldan anlayan benim ne demek istediğimi anlar. Başka faktörler vardı." ifadelerini kullandı.
İki takım arasında yaşanan arbede konusunda Abdullah Avcı'nın kendisine sarf ettiği sözlerle ilgili soru sorulması gerektiği ifadeleri üzerine Kozak, "Görüntülere bakılırsa Abdullah Avcı'nın hareketini görebilirler. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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