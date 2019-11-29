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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Tamer Avcı, maçın genelinde oyunun hakimi olduklarını söyledi.

29.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:10Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen 'un teknik sorumlusu Tamer Avcı, maçın genelinde oyunun hakimi olduklarını söyledi.
Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Oyuna iyi başladık, golü de erken bulduk. Ondan sonra çok pozisyon bulmaya başladık. İlk golden sonra rakibimiz biraz topa sahip oldu ama maçın hakimi genel olarak bizdik. Oyuncularımız tebrik ediyorum. 6 haftadır bize güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz." diye konuştu.
Giray Bulak: "Bu ağır mağlubiyet umarım bize ders olur"
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak, aldıkları ağır mağlubiyetin kendilerine ders olacağına inandığını söyledi.
Kırmızı-siyahlı ekibin başında ilk maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bunun avantajını kullanamadıklarını belirtti.
Bu tür mağlubiyetlerin toparlanma adına önemli olduğunu vurgulayan Bulak, "Bu ağır mağlubiyet umarım bize ders olur. Bu durumdan kurtulmamız alacak olduğumuz sonuçlara bağlı. Karagümrük, üst üste mağlubiyetleri kaldırmaz. Önümüzdeki haftalarda puana ve sonuca yönelik kendi avantajlarımızı değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Esenyurt, Spor

Kaynak: AA

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