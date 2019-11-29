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Maçın ardından

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Güzel bir maç oldu.

29.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:50Maçın ardından
Süper Lig'in 13. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Güzel bir maç oldu. Bu mücadeleyi ortaya koyan iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum." dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, seyir zevki yüksek bir karşılaşma oynandığını söyledi.
Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Hamzaoğlu, şöyle devam etti:
"Saha avantajıyla rakip sahada oynamaya başladık. Rakibimizin de kontrataklar yapacağını biliyorduk. İyi oynarken gol yedik, ilk yarıda geriye düştük. İkinci yarıda tekrar rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirip 2 gol bulduk. Geriden gelip öne geçtik fakat sonrasında Erdem'in sakatlığı, saha içinde yaptığımız değişiklikler orta sahada biraz oyundan düşmemize sebep oldu. Adam paylaşımlarında yaptığımız hatalar sonucunda da arka arkaya 2 gol yedik, 3-2 geriye düştük. Kazanmak için tekrar hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık. Stancu'nun son pozisyonuyla 4. golü de atabilirdik, olmadı. Güzel bir maç oldu. Bu mücadeleyi ortaya koyan iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Biz de kenarda o heyecanı yaşadık."
Hamzaoğlu, "Sahamızda oynadığımız için kaybettiğimiz 2 puan gibi görünse de önemli olan bugüne kadar olan öz güvenimizi kaybetmedik. Bu, bizim için puanlardan çok daha önemli." ifadelerini kullandı.
Gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Fenerbahçe maçında daha iyi bir mücadele ve oyunla sahada olmaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Şahin: "Uzatmalarda gol yemek bizi üzdü"
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Murat Şahin ise şunları kaydetti:
"Maçın skoruna bakınca enteresan, bol gollü bir maç oldu. Maçtan önce bu kadar gol olacağını düşünmedik. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1 mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü. Üç haftadır berabere kalıyorduk. Bunu, bu maçta bozabileceğimizi düşündüğümüz bir rakiple oynadık. İzleyenler için güzel bir maç oldu. Sonuçta 3-3 gibi sansasyonel bir skor çıktı. İki taraf da galip gelebilecek pozisyonları buldu ama sonuçta berabere bitti. İki takım da 1 puanla ayrılmış oldu."

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

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