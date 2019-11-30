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Maçın ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, Altınordu karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

30.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:12Maçın ardından
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Keçiörengücü'nün Altınordu'yu 2-1 yendiği maçın ardından basın toplantısında konuşan Yılmaz, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Çok koşan ve iyi bir takım. Bu takıma karşı üç puan aldık. İlk yarı ortada geçse de ikinci yarı iki takım da gol pozisyonları buldu. Oyunu koparabilirdik, rakip de beraberliği yakalayabilirdi. Üç puanı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.
Bundan sonraki maçlarda da sahaya 3 puan için çıkacaklarını ifade eden Hamdi Yılmaz, "İlk ikiye, ilk altıya oynuyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok." diyerek sözlerini tamamladı.
Hüseyin Eroğlu: "Üretken bir futbol oynadık"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da maçtan sonra yaptığı açıklamada, müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi.
Rakibin kendi sahasındaki zemini ve atmosferi iyi kullandığına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:
"İlk 10-15 dakikada top rakipte kaldı. Ancak üretken bir futbol oynadık. İkinci golü de bulabilirdik. Rakibin duran toplardan pozisyonları vardı. İkinci yarı kazanmak istiyorduk. Aleyhimize verilen penaltı ve sonrasında gol yememize rağmen geriye düşünce oyunu çevirmek gerekiyor. Mücadele ve futbol anlamında iyi oynadık."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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