Süper Lig'in 13. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u 3-1 yenen Çaykur Rizespor 'un teknik direktörü İsmail Kartal , galibiyeti hak ettiklerini ve bunda taraftarın payının büyük olduğunu söyledi.Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İttifak Holding Konyaspor'u maçtan önce iyi analiz ettiklerini belirtti.Çok fazla eksiğe rağmen bu maçta sahaya çıkan oyunculara güvendiğini ifade eden Kartal, maç içerisinde her şeyin planladıkları gibi olduğunu kaydetti.İyi başlayıp iyi mücadele ettiklerine işaret eden Kartal, "Oyundan kopmayarak, topu bilerek Konyaspor'a vererek Sasse'yi doğru zamanda oyuna alarak maçı bitirmek istiyorduk. Her şey istediğimiz gibi oldu. İki pozisyonumuzda top direkten döndü. Rakibimize pozisyon vermedik. Bize inanan muhteşem destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu üç puan camiamıza hayırlı olsun." dedi.Maçlarda kendisini iyi hazırlayan oyunculara forma verdiklerine vurgulayan Kartal, "Kaleci Zefer Görgen'in Antalyaspor maçından kredisi var. Futbol hayatının geleceğine yön veren maçı oynadı. Maçın kahramanıydı. Orhan Ovacıklı son haftalarda formayı hak etti. Kim hak ediyorsa onlara görev veriyoruz. Sasse ile ilk 11 başlayacaktık ama taktik gereği sonradan doğru zamanda oyuna aldık. Herkes çalışıp formayı kendisi alacak." şeklinde konuştu.Aykut Kocaman ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını da aktaran Kartal, "Aykut hocanın durumunda ben de oldum. Teknik adamlar Türkiye'de bıçak sırtındayız. Bilgisine, becerisine, insanlığına her türlü kefil olduğum arkadaşım. Kendisine başarılar diliyorum. Aykut ile büyük işler yaptık. Kendisi ile UEFA yarı finali oynadık. Aykut hoca ile 103 golle Cumhuriyet tarihinin şampiyonluğunu yaşadık. Aykut hoca ile çok büyük kupalar elde ettik." ifadelerini kullandı.Kocaman: "Durum değerlendirmesi yapmak zorundayım"İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kazanan takımın sorunlarını öteleyeceği bir maç oynadıklarını belirtti.Bireysel hataların çok fazla olduğunu ve kırılgan bir yapıda olduklarına işaret eden Kocaman, "Oyuncularımıza çarparak bu sene dördüncü golümüzü yedik. Kalemize gelen ikinci top gol oldu. Rakibin hatası ile yakaladığımız pozisyonda gol atmamız bizi oyunda tuttu. Top bizde oldu ama bize avantaj sağlamadı. Topun hızı çok düşüktü. Kanatlardan orta pozisyonlarında zayıftık. Zincirleme hata serisinde kalemizde üçüncü golü gördük. Maça bakıldığında sorunları öteleyen takım Rizespor oldu." ifadelerini kullandı.Sorunların biraz daha derinleştiğine vurgu yapan Kocaman, şunları kaydetti:"Durum değerlendirmesi yapmak zorundayım. Şehir bize büyük destek, sevgi, saygı ve kredi verdi. Ben hayal aleminde yaşayan biri değilim. Bizim duygularımız da karşılıklı. Bir gerçek var. Ortak paydamız Konyaspor. Bizi bir araya getiren Konyaspor'a zarar verme lüksümüz yok. Bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Benim 20 yıllık antrenörlük dönemimin derin krizlerinden gibi görünüyor. Ortamı yaratan Konyaspor değerleri üzerinde bir değerlendirme yapmakta fayda var. Her iki taraf açısından."