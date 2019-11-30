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Maçın ardından

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek farklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

30.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:56Maçın ardından
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 5-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek farklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen toplantıda, güzel bir oyunla güzel bir sonuç elde ettiklerini belirtti.
Hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu anlatan Bulut, "3 puan dışında hiçbir şey düşünmüyorduk. İyi bir oyunla erken öne geçtik. İkinci yarıda da bulduğumuz 3 golle 5-0'lık bir skor elde ettik. Bunun üstü de olabilirdi ama ben bugün oynanan futboldan ve mücadeleden çok memnunum, takımım adına." dedi.

Haftalardır iyi oynadıklarını dile getiren Bulut, ancak yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini savundu. Bundan dolayı da morallerinin biraz düştüğünü aktaran Bulut, "Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0'lık bir galibiyet aldık." diye konuştu.
Kaplan: "Kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik"
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise farklı mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.
Takımda çok şeyleri değiştirmeleri gerektiğini anlatan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:
"Üzgünüz. Taraftar grubumuzu, camiamızı üzdük. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu. Geçen sene çok iyi şeyler yaptığımız bir oyuncu grubu vardı. Eksikliklerimizin farkındayız. Önümüzdeki 4 maçı da bitirip transfer yasağını da kaldırabilirsek çok şeyi değiştirebiliriz. Özellikle 2. ve 3. bölgede çok oyuncuya ihtiyaç duyuyoruz. Kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik. Maç günü 2 oyuncumuz da yoktu. Yani elimizdeki kadro bu. Sahaya çıkarken böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz."
Kaplan, 4 maç sonra oyuncu, yönetim ve başkan ile oturup bir karar almaları gerektiğini vurguladı.
Alanyaspor'u aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Kaplan, "İyi bir Alanyaspor... Erol hocayı da kutluyorum. Çok karakterli oyuncu grubunu bir araya getirmiş. Hak ederek bir maç kazandılar. Maçın hakemini de kutluyorum. Bugün burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Kaynak: AA

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