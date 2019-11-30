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Maçın ardından

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir çıkışımız vardı, sürdürmek istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz.

30.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:36Maçın ardından
Süper Lig'de ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bir çıkışımız vardı, sürdürmek istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe karşısında1 puan almamız da seriyi devam ettirmek adına önemliydi." dedi.
Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok heyecanlı bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.
Maçın ilk yarısında çok gol pozisyonu bulamamalarına rağmen 1-0 öne geçtiklerini, daha iyi oynayan Fenerbahçe'nin beraberliği yakaladığını kaydeden Parlatan, şöyle konuştu:
"İkinci yarıda pozitif futbol oynadık, ofansif anlamda daha iyi bir görüntü sergiledik, epey gol pozisyonuna girdik. Oyuncularımız 90 dakika boyunca özveriyle çalıştı. Pozitif futbol bizim felsefemizi yansıttı. Bir çıkışımız vardı, sürdürmek istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe karşısında1 puan almamız da seriyi devam ettirmek adına önemliydi. 1 puan aldık, kaybetmedik, bizim için önemliydi."

Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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