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Maçın ardından

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe'nin oynadığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum." dedi.

30.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:58Maçın ardından
Süper Lig'de ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe'nin oynadığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum." dedi.
Sepil, maçtan sonra yaptığı açıklamada, iyi bir maçın geride kaldığını, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da söylediği gibi kendisine kalp krizi geçirtecek bir müsabaka oynandığını söyledi.
Kazanmak için mücadele ettiklerini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:
"Oldukça enterasan bir maç oldu. Biz iyi oynadık, Göztepe'nin oynadığı oyundan, gösterdiği dirençten memnunum. Önümüzde 4 hafta var daha iyi olacağız. Futbolun içinde gerginlikler oluyor. Ali Başkan da ben de müdahale ettik. Yurt dışında da bu kadarı oluyor. O kadar büyütmeyelim. Ön tarafta Fenerbahçeliler oturuyordu Ali Başkan onları sakinleştirmek için gitti. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Stres içinde bir maçtı ama maç sonunda sarılıp birbirimizi tebrik ettik."

Mehmet Sepil, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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