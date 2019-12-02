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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde Hatayspor'a yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor'in teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu, "Hakemle ilgili fazla ters şeyler söylemek istemiyorum ama oyunu çirkinleştirdi.

02.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:00Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde 'a yenilen Ekol Hastanesi 'in teknik sorumlusu Mustafa Ati , "Hakemle ilgili fazla ters şeyler söylemek istemiyorum ama oyunu çirkinleştirdi." dedi.
Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının 90 dakika oyunu hiç bırakmadığını söyledi.
Oyuncuların gol yedikten sonra da kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Göksu, şöyle konuştu:
"Bugün bir hakem faktörü vardı, hakemle ilgili fazla ters şeyler söylemek istemiyorum ama oyunu çirkinleştirdi. Golü yediğimiz zaman top taca çıkmıştı, bizim oyuncumuza beklemesi yönünde ikaz etti, o esnada bizim takım beklerken rakip oyuncular tacı kullandı ve golü attı. Olmayacak bir hareket ve olmayacak bir gol. Golden sonra kaleciyi kaç defa ikaz etti, bir tane kart verse oyun bu kadar durmazdı. Vermedi, vermedi hep uzaklaştı. Hakem oyunun gidişatını tam terse çevirdi, hakemler hakkında konuşacak çok şey var ama konuşursak hemen ceza geliyor. Ceza kolay bir olay ama bundan sonra futbolcu kardeşlerim bu mücadeleyi yaptıkları müddetçe fikstürde yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. Bundan sonra önümüze bakacağız, haftaya puan ve puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz."
Bayram Toysal: "3 puan bizim için çok önemliydi"
Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal da çok zor bir karşılaşma oynayacaklarını hafta başından beri bildiklerini dile getirdi.
Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un çok ciddi maçları kazandığını aktaran Toysal, şunları kaydetti:
"İçeride oynadıkları 6 maç sonunda burada onları yenmek çok kolay olmadı. Özellikle maçın son 5-10 dakikası biraz baskı yedik gibi görünse de tecrübemizle o baskıları kıracak reaksiyonları gösterdik, neticesinde üç puanı aldık. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz, aldığımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Hafta başından beri planlamamızda bu maçta üç puan almamız gerektiği konusunda çalışmalarımızı yaptık. Özen gösterdik, şükürler olsun emeğimizin karşılığını bugün aldık. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Balıkesirspor, Hatayspor, Göksu, Spor

Kaynak: AA

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