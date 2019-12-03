Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri 5. tur ilk maçında ortaya koydukları mücadeleden memnun olduklarını söyledi.

03.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:52Maçın ardından
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendikleri 5. tur ilk maçında ortaya koydukları mücadeleden memnun olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Parlatan, maçın büyük bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, "İlk devre gayet iyiydik. Felsefemizi yansıttık ve neticede 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda 2. golü de bulduk. Maçta 70. dakikaya kadar çok iyi futbol oynadık. Topa sahip olma oranımız çok yüksekti ve net gol pozisyonları da bulduk. Daha fazla gol atabilirdik. Son 20 dakikada ise rakibimiz iyi pozisyonlar buldu." diye konuştu.
Parlatan, maçta futbolcularının iyi bir performans sergilediğini dile getirerek, "Genel anlamda oynanan oyun ve skordan memnunuz. İyi bir takımız. Burada 2-1 galip gelip, avantaj elde ettiğimiz için gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Giray Bulak: "Verilen mesajlar iyi
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Giray Bulak ise takımın başında ikinci maçına çıktığını belirterek, "Bugün daha iyi mesajlar aldık. Artık oyuncunun kendini ortaya koyma zamanı. İki takım da eksik kadroyla oynadı. Verilen mesajlar iyi. Baskı ve son dakikaya kadar sonucu kovalama var. Çocuklarımızın yüreği iyi." değerlendirmesinde bulundu.
Bulak, daha fazla sonuç odaklı oynamaları gerektiğini vurgulayarak, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Bu iş daha bitmedi. İkinci ayağı var." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:55 Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi - Spor
17:50 17 ve 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımlarının rakipleri belli oldu - Spor
17:48 Giresunspor'a Tanase şoku - Spor
17:48 Kasımpaşa, Vanspor FK maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
17:48 Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının ardından - Spor
17:34 Fenerbahçe, Dirar'ın önerdiği Mohamed Nahiri'yi gündemine aldı! - Spor
17:32 Reha Muhtar'a 1 yıl hapis cezası verildi! - Spor
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Spor
16:15 Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı - Spor
16:00 Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir - Spor
17:57 Sınıfta sigara içen öğrenciye sosyal medyada tepki - Haberler
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haberler
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haberler
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 18:05:10