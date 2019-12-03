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Maçın ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

03.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:04Maçın ardından
BtcTurk Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.
Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 3-1 kazandıkları Keçiörengücü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kupa müsabakasında ilk maçlarını oynadıklarını ifade etti.
Karşılaşmada her iki takımın da iyi mücadele ettiğini vurgulayan Yalçın, "Güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum, iki taraf da pozisyonlara girdi, daha fazla gol da olabilirdi. Seyir zevki güzel olan bir müsabakaydı, finalinde tur atlamak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Umarım devamı istediğimiz şekilde olur, rövanşta da iyi bir skorla turu atlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Sergen Yalçın, "Önünüzde Demir Grup Sivasspor maçı var. Kadroda revizyona gittiniz. O maçı mı düşündünüz?" sorusu üzerine, "Bizim kadromuz çok revizyon kadrosu değildi. Bugün oynayan oyuncularımızın hepsi zaten ligde de birçok maçta oynadı. Bugün maça çıktığımız kadroyla normal lig maçına da çıkabiliriz, yedek kadro diye bir şey yok. Sadece daha az süre alan 5-6 oyuncumuz vardı, diğer oyuncularımız zaten bu takımda oynayan oyuncular." şeklinde konuştu.
Demir Grup Sivasspor ile sahalarında zor bir karşılaşma oynayacaklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:
"Sivasspor gerçekten bulunduğu yeri güçlü oyunuyla hak etmiş bir takım, atletik bir takım, iyi oyuncuları var. Şu anda psikolojik olarak çok iyi durumdalar bunu biliyoruz ama biz de sahamızda mutlaka kazanmak istiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Ona göre bir oyun anlayışımız olacak. Hem onlar hem de bizim için kolay bir maç olmayacak. İç sahada oynuyoruz, seyircimiz önünde agresif ve iyi bir oyunla 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İlk yarıyı puan cetvelinde iyi bir yerde bitirmek ve ikinci yarıya çok daha farklı açıdan bakmak istiyoruz. Devre arası takımı daha da güçlendirmek için bazı hamleler yapacağız, onun da planlarını yapıyoruz. İnşallah hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de ilk yarıyı istediğimiz pozisyonda bitirebiliriz."
Hamdi Yılmaz: "Lehimize verilmeyen fauller, penaltı pozisyonu var"
Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise karşılaşmada aldıkları sonucun oynadıkları futbolun karşılığı olmadığını söyledi.
Müsabakada yakaladıkları fırsatları ilk 20 dakikada değerlendirmediklerini belirten Yılmaz, "Netice olarak 3-1'lik mağlubiyetle ayrılıyoruz. Burada hakeme de değinmek istemiyorum. Lehimize verilmeyen fauller, penaltı pozisyonu var. Bunların arkasına da sığınmış değiliz. İkinci maçımızı kendi evimize oynayacağız. İnşallah oradaki maçta bu oynadığımız futbolun daha da üzerinde oynayarak durumu lehimize çevirmek istiyoruz. Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum." diye konuştu.
Yılmaz, bir gazetecinin "Tur atlayacağınıza inanıyor musunuz?" sorusuna, "Hem ligi hem de kupayı önemsiyoruz. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu maçta da ilk 11'de oynayan bazı futbolcularımızı dinlendirdik, diğer oyuncularımızı görme şansımız oldu. Aktepe Stadı'nda daha iyi oynuyoruz. Geçen yıl Galatasaray ile oynadık. Bu senede ligin güçlü takımı Malatyaspor ile oynuyoruz. Sahamızda bu skoru lehimize çevirme gayretinde olacağız." yanıtını verdi.

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Malatyaspor, Spor

Kaynak: AA

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