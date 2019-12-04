Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'da antrenör Erkan Çoker, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

04.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:04Maçın ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Vanspor Kulübü'nü 2-1 mağlup eden 'da antrenör Erkan Çoker, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Çoker, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.
Çok gol pozisyonuna girdiklerini belirten Çoker, "Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik, maç 6-1, 7-1 bitebilirdi. Kazandığımız için mutluyuz. Gençlerin ve az süre alan oyuncuların performansından mutluyuz. Kazanarak bitirmek önemliydi. Tur şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Vanspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise güçlü bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Turu geçebilmek için mutlaka gol bulmamız gerektiğini söylemiştim. Bunu da başardık. Mücadelede 2 penaltımızın verilmediğini gördük. Rakibin de ciddi pozisyonları vardı. Başa baş oynayabilmek için var gücümüzle mücadele ettik. Bunu da kısmen başardık. 2-1 kötü bir skor değil. Rövanş öncesinde tur için ciddi bir umudumuz var." diye konuştu.

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Futbol, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

19:37 BB Erzurumspor 4-2 Bursaspor - Spor
19:32 Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı - Spor
19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
19:13 Özgür Çek Çok formda bir Beşiktaş buraya gelecek - Spor
19:02 Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı - Spor
17:46 Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor
17:30 Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor - Spor
17:18 Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! - Spor
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti! - Spor
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:42:46