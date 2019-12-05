Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.

05.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:46Maçın ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden 'ta teknik direktör Abdullah Avcı, oyundan memnun olmadığını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Skordan memnunum. Oyunda parça parça iyi şeyler var, parça parça kopukluklar var. Ligler arasında fark olsa da teknik adamların gelişiminden dolayı oyun zorlaşıyor. Oyun beni çok memnun etmedi." diye konuştu.
Erdoğan Kaya'nın performansını değerlendiren Avcı, "Erdoğan'ın ilk maçında gol atması mutluluk verici. Sene başından itibaren 7-8 genç oyuncumuz milli takımda oynuyor. Umarım bunun sayısını çoğaltırız." ifadelerini kullandı.
Avcı'dan Caner Erkin açıklaması
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Caner'i genç milli takımda da sol bek, iç orta saha, kenar olarak kullanıyordum. Oyun aklı ve yeteneği var. Farklı mevkilerde kullanılabiliyor. Mukavelesi bitiyor, teknik adam olarak devam etmesinden yanayım. Bundan sonrası yönetimle kendisi arasında." değerlendirmesinde bulundu.
Anagold 24Erzincanspor'la ilgili konuşan Avcı, "Erzincanspor oyun olarak savunmada ve hücumda planları olan, doğru uygulamaya çalışan bir ekip. Bu ekipte beraber çalıştığım Mustafa hoca ve ekibinin olması beni mutlu etti. Ligdeki durumları da iyi, onlara da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

Spor

Son Dakika Haberleri

00:04 Abdullah Avcı: Oyun beni memnun etmedi - Spor
00:03 Mustafa Sarıgül: Zaman zaman iyi oynadığımız bir maç oldu - Spor
00:02 Erdoğan Kaya: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum - Spor
23:59 Yılport Samsunspor maçının ardından - Spor
23:58 Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi - Spor
22:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti - Spor
20:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak - Spor
19:51 Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi - Spor
19:26 Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak - Spor
19:22 PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası - Spor
6.12.2019 00:15:02