Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Anagold 24Erzincanspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül, oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledi.

05.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:50Maçın ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 'a 3-0 mağlup olan Anagold 24Erzincanspor'da teknik direktör Mustafa Sarıgül, oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, "Erzincan olarak 5. tura gelmekten mutlu olduk. Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Bölüm bölüm iyi oynadığımız bir müsabakaydı." diye konuştu.
Basit hatalar yaptıklarını dile getiren Sarıgül, şunları kaydetti:
"Maçtan önce 'gücümüzün yettiği kadar mücadele edeceğiz' demiştim. Zaman zaman topa sahip olduğumuz bir müsabaka oldu. Basit hatalar yaptık. Oyun olarak memnunum. 'Vodafone'da Beşiktaş'a karşı oynamak zevkli bir durum' dedim oyuncularıma da. Skor olarak istediğimizi alamadık ama oyun olarak memnun oldum."

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:04 Abdullah Avcı: Oyun beni memnun etmedi - Spor
00:03 Mustafa Sarıgül: Zaman zaman iyi oynadığımız bir maç oldu - Spor
00:02 Erdoğan Kaya: İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum - Spor
23:59 Yılport Samsunspor maçının ardından - Spor
23:58 Everton'da Marco Silva dönemi sona erdi - Spor
22:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti - Spor
20:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak - Spor
19:51 Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi - Spor
19:26 Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard sakatlığı sebebiyle El Clasico'da oynayamayacak - Spor
19:22 PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası - Spor
6.12.2019 00:14:46