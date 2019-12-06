Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye 5-2 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

06.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:42Maçın ardından
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 14. haftasında 'ye 5-2 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, İstanbul'a umutlu geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"4 haftalık çıkışımızdan sonra en az beraberlik hatta galibiyet için geldik. Maça iyi başladık. Fenerbahçe'nin baskıyla başlayacağını planlıyorduk. Golden sonra skoru koruyamadık, topa sahip olamadık. Skoru koruma iç güdüsüyle tamamen geriye yaslandık böylece maç Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen, bizim pas yapamadığımız, hücumda çoğalamadığımız, birlikte hareket edemediğimiz bir maç oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu da öven Hamzaoğlu, "Ferdi'yi de tebrik ediyorum. Böyle bir genç yeteneğin, yeteneklerini doğru kullandığı için tebrik etmek lazım. Türk futbolu iyi bir oyuncu kazanacaktır." dedi.
Fenerbahçe'nin ilk golünün ofsayt olup olmadığının sorulması üzerine Hamzaoğlu, "Bana da içeride söylediler ama çok önemli değil. Sonuçta Fenerbahçe hak ederek kazandı. Tamam, direnç gösterdik zaman zaman ama 90 dakika boyunca oyun disiplinini korumamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:52 Inter ile Roma yenişemedi - Spor
00:44 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Spor
00:05 Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı! - Spor
23:58 Alba Berlin: 107-102 - Spor
23:58 Basketbolda maçın ardından - Spor
23:26 Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı! - Spor
22:54 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt - Spor
22:36 Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi! - Spor
22:30 Ferdi Kadıoğlu'nun Gençerbirliği maçındaki performansı alkış aldı - Spor
7.12.2019 01:14:05