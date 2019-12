BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçında rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. hatasında 3-1 yenildikleri Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sivasspor'u tebrik etmek lazım. Bana göre hak edecek bir oyun oynayıp, haklı bir galibiyet aldılar. Bizden çok daha fazla mücadele ettiler. Daha fazla koştular, daha organizelerdi. Doğal olarak oyunu kaybettik." dedi.Karşılaşmanın son 20-25 dakikasında Eren Tozlu'nun sakatlanması sonrası sahada 10 kişi kaldıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:"Erken hamle yaptık biraz. 3-1'den sonra 10 kişiyle çok oyunu çevirebilecek bir durumumuz yoktu. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu karşılaşmadan çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp, bundan sonraki kalan 3 lig, 1 kupa maçında iyi oyun oynayıp, tekrar bir geri dönüş yakalamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Son 7 maçtır mağlup olmuyorduk. İlk defa kötü bir oyunla mağlup olduk. Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Ligde bu tür mağlubiyetler oluyor. Her zaman kazanamıyorsunuz. Sezonu erken açtık, oyuncularımızın tempolarının düşmesi gayet normal.Biz bu düşüşü zaten bu haftalarda teknik ekip olarak bekliyorduk. 'Bu düşüşü nasıl engelleriz, nasıl bunun altından kalkarız' diye aramızda çok konuştuk. Bazen bazı şeyleri engellemek maalesef çok kolay olmuyor ama bugün itibarıyla özellikle takım savunması ve bireysel savunma, koşu mesafeleri ve birlikte hareket anlamında bizim için sıkıntılı bir müsabaka oldu. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri biz ve oyuncularımız çıkaracağız. Kalan 3 maça iyi hazırlanıp, en iyi şekilde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz."Mağlubiyeti bireysel olarak değil takım olarak aldıklarını aktaran Yalçın, "Çünkü oynayan oyuncularımızdan maalesef ayakta kalan 2-3 oyuncumuz vardı, diğer oyuncularımız beklediğimiz performansın çok altındaydı. Oluyor sezon içerisinde böyle maçlar. Biz, bundan sonra nasıl kazanırız, nasıl oynamalıyız, bundan ne çıkarmalıyız artık onu düşüneceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sezon içerisinde böyle maçlar oluyor. İçeride kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir oyun oynamadık. Takım halinde iyi bir oyun oynamadık, o açıdan çok üzgünüz ama inşallah telafi ederiz." değerlendirmesinde bulundu.Demir Grup Sivasspor cephesiDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasından sonra tek odaklandıkları noktanın lig olduğunu söyledi.Karşılaşmanın çok zor olacağını ve iyi bir takıma karşı oynayacaklarını bildiklerini anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:"Zor bir maç geçeceğinden emindik, ona göre de tedbirlerimizi aldık ve oynadık. Sahamızda nasıl oynuyorsak, deplasmanda da öyle oynuyoruz. Deplasmanlarda ayrıca daha çok pozisyona giriyoruz. Bugün de güzel pozisyonlar yakaladık. Son paslarımızda biraz hatalar yaptık ama iyi bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Takımımdan çok memnunum. Ne dediysek herkes elinden gelen bütün gayreti gösterdi taktik olarak. Tabii ki burada çok tehlikeli oyuncuları var, onlara göre de tedbir almıştık ve futbolcularım hiçbir zaman oyun disiplinini bozmadı. O yüzden de iyi bir galibiyet aldık.Hakikaten hepsiyle gurur duyuyorum. Gerçekten sezon başından bu zamana kadar mükemmel bir şekilde grafik çiziyoruz. Bulunduğumuz konum şu anda çok iyi ama önemli olan tabii ki onun sonunu iyi bir şekilde getirmek. Oynayacağız 3 maçımız var. Bizim için 3 final maçımız var, bu karşılaşmaları kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk maçımız da Fenerbahçe ile, o yüzden tek düşüncemiz kalan 3 maçı da en iyi şekilde bitirip, ikinci yarıya da en iyi şekilde hazırlanıp, yolumuza bakacağız.""Şampiyonluk konuşmak bence çok erken"Bir basın mensubunun "Sivasspor bu sezon iyi gidiyor, şampiyonlukla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Çalımbay, "Bu, bize yetmez. Hem oynadığımız oyun olsun hem diğer yönlerden olsun bu bizi şampiyonluğa götürmez. Bizim bir kere her şeyden önce daha iyi oynamamız, daha iyi işler yapmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor ve her yönden hazır olmamız gerekiyor. Onun için şampiyonluk konuşmak bence çok erken. Zaten dediğim gibi bu şartlar bizi şampiyonluğa kesinlikle götürmez. Oyun olarak daha yüksek tempoda oynamamız gerekiyor. Gerçi biz galip geldiğimiz her maçta iyi oynadık ama yine de üstüne çıkmamız gerekiyor. Eğer onları yapabilirsek dediğiniz gibi iyi yerlere geliriz." cevabını verdi."Ara transferde takviye düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Çalımbay, "Takımımı bozmak istemiyorum. Bir de tabii ki maddi açıdan takımdaki dengeyi de bozmak istemiyorum. Şu anda kulübümüz belki de maddi açıdan sıkıntı yaşamayan kulüplerin başında geliyor, hiçbir arkadaşımızın maddi açıdan hiçbir sıkıntısı yok. Bu, çok güzel bir şey. Buralara tekrar oyuncu yığmak veya çok pahalı oyuncular var, bence kulübe zarar verir. Mütevazı bir kadromuz var, güzel de gidiyoruz. Belki ihtiyacımız olursa 1-2 transfer olabilir. Onun dışında takımdaki dengeyi bozmak istemiyorum." şeklinde yanıtladı.