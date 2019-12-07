TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 0-0 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Giray Bulak, daha da gelişeceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulak, "İlk oynadığımız iki maça oranla daha tempolu, agresif, önde basan, rakibin yüzünü döndürmemeye çalışan, pozisyon vermeyen, kazandığı toplarla dikine oynayan, kenar atakları yapan, dönen topu gol amaçlı oynayan bir oyun benimsedik. İstediklerimiz zaman zaman oldu. Gol becerisi bir türlü olmadı. Rakibe az pozisyon verdik. Amaçladığımız oyunun bir bölümünü zaman zaman oynadık." diye konuştu.

Rakibe az pozisyon verdiklerini anlatan Bulak, gol bölgelerinde yaşadıkları sıkıntıları aşmak için çalıştıkları belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyun felsefimizi devam ettirip ilk yarıda kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz. Gol bölgelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Bunları geliştirici antrenmanlar yapıyoruz. Hareketsiz toplarda rakibe çok pozisyon veriyorduk, bu maçta vermedik. Rakibin amacı 1 puana oynayıp kalabalık oyuncu grubuyla bizi karşılayıp durdurmaktı. Oyuncularımı isteklerinden dolayı tebrik ediyorum. Üzerine katarak devam edeceğiz. Haftaya bu 1 puanın telafisini yapma şansını yakalarız diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde çok daha tempolu oynayan bir Karagümrük izleteceğiz."

Adıgüzel: "1 puan aldık, sevinçliyiz"

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel ise şunları kaydetti:

"Buraya puan ya da puanlar almaya geldik. 1 puan aldık sevinçliyiz. İki takım da net pozisyonlara giremedi ama tempo ve oyun kalitesi yüksekti. İlk yarı ikinci bölgede alan daraltan bir anlayışla oynadık. Bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda orta sahada değişime gittik ve üçüncü bölgeyi de kullanmak istedik."