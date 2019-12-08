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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altay ile 0-0 berabere kalan Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Aldığımız puan bizi tatmin etmedi ama kötü gidişatı kırdığımız için bir nebze de olsun sevinçliyiz.

08.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:20Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kalan 'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Aldığımız puan bizi tatmin etmedi ama kötü gidişatı kırdığımız için bir nebze de olsun sevinçliyiz." dedi.
Başkent ekibiyle ilk maçına çıkan Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Önemli bir maçtı. Sahada son 4 maçını kaybetmiş, ister istemez öz güveni biraz daha aşağıya çekilmiş bir takım vardı. Aldığımız puan bizi tatmin etmedi ama kötü gidişatı kırdığımız için bir nebze de olsun sevinçliyiz. Son 3 hafta bizi 2-3 basamak yukarı taşıyacak puanları toplayabilirsek ikinci yarıya çok daha öz güvenli bakabileceğiz." ifadelerini kullandı.
Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç ise "Son haftalarda yaşadığımız galibiyet hasretine son vermek istiyorduk. Hem mental hem de fiziksel olarak iyi hazırlandık. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi. Kırmızı kart gördükten sonra tabii ki koruma psikolojisine geçtik. Bundan sonraki haftalarda iyi skorlar alıp, ligde iyi konumda bulunmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Osmanlıspor, Altay, Spor

Kaynak: AA

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