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Maçın ardından

TFF 1. Lig'de Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 puan bizim için çok önemliydi.

08.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:58Maçın ardından
TFF 1. Lig'de 'u 1-0 mağlup eden 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "3 puan bizim için çok önemliydi." dedi.
Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda iyi oynamalarına rağmen bunu sonuca dönüştüremediklerini kaydetti.
Adanaspor karşısında maçın büyük bölümünü üstün oynadıklarını belirten Eroğlu, "Gol bulamadık ama oyunda pes etmedik. Penaltıdan attığımız golle 1-0 öne geçtik. Ondan sonra yaptığımız hamlelerle savunmayı güçlendirdik. 3 puan bizim için çok önemliydi. Son 3 maçı kayısız geçip üst sıralara tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.
Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu da sinirli olduğunu aktararak, "Altınordu takımını tebrik ediyorum bizden daha fazla galibiyeti hak ettiler. Son 3-4 haftadır saha içinde bazı kişiler sıkıntılı ama yine de kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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