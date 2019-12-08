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Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçıyla ilgili, "Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel." dedi.

08.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:12Maçın ardından
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları maçıyla ilgili, "Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel." dedi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugüne bakıldığında kendileri açısından sevindirici olan tek şeyin maçı kazanmış olmaları olduğunu söyledi.

Üç puanın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Şartlar ne olursa olsun kazanmak güzel. Oyun içerisinde bizim karakterimiz bu değil. Biz savunma oynayan değil, daha çok futbol oynayan bir takımız. Futbolun içerisinde takım savunması yapıp etkili kontra ataklarla gol bulmak da var. Biz bunu da yapabilirdik ama ön tarafta görev verdiğimiz oyuncuların sezon başından beri süregelen maç sırasındaki yorgunluğu, maç kondisyonunun eksikliği, yetersizliği, özellikle hücum hattı içerisinde son topları kullanmamızda bize beklediğimiz finali, beklediğimiz sonlandırmayı yaşatmadı. Tabii ki bunları da anlayışla karşılayabiliyoruz, sonuçta bu oyuncular da insan. Her şeye rağmen kazandıkları skoru korumaya çalışan bir oyuncu grubum vardı. Onları tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum."

Ünal Karaman, Ersun Yanal, Antalyaspor, Karaman, Spor

Kaynak: AA

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