Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakkında, "Final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik.

08.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:20Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakkında, "Final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik." dedi.
Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını belirtti.
Maçın başında birkaç pozisyonları olduğunu ifade eden Tütüneker, şunları söyledi:
"Aslında erken golü de bulabilirdik ama ondan sonra ilk yarı topa sahip olamadık açıkçası. Dönem dönem topa sahip olup iyi işler de yapıldı. Erzurum ekibi futbol, topu koşturmak anlamında bizden daha iyi diye düşünüyorum. Bizim mücadelemizle beraber ikinci yarı gol geldikten sonra belki final paslarını iyi yapabilseydik ikiyi de üçü de yakalayabilirdik."
Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini aktardı.
Adana Demirspor'un bekledikleri gibi çok istekli, coşkulu ve mücadeleci oynadığını dile getiren Sözeri, "Duran toptan golü buldular ve kazandılar. Ben de oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten eğer mağlubiyet olacaksa ileriye umut veren oyunla olsun. İkinci yarı girdiğimiz çok pozisyon var. Bugün maalesef top bizi sevmedi. Biz bu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iyi şeyler yapacağız, hedefe gideceğiz, bundan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Sözeri, bu sezon ligin oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:45 Kayserispor'a taraftarından "meşaleli" destek - Spor
22:40 Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu - Spor
22:40 Milli takıma seçilmek için yelken açtılar - Spor
22:35 Beşiktaş maçının ardından - Spor
22:30 Atlı Cirit 1. Ligi'nde Uşak Bir Eylül İhtisas Kulübü şampiyon oldu - Spor
22:00 Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı - Spor
21:33 Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı - Spor
21:13 Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi - Spor
21:12 Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi - Spor
8.12.2019 22:46:55