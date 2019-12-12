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Maçın ardından

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta takımının sergilediği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.

12.12.2019 02:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 02:02Maçın ardından
Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında 'ı 5-0 yendikleri maçta takımının sergilediği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.
Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli. Çok iyi bir maç oynadık." diyen Tuchel, Mbappe'nin performasının giderek daha iyi olduğunu ifade etti.
Tuchel, Galatasaray takımının karşılaşmaya birçok eksikle çıktığını hatırlatarak, "Kaliteli bir takım. Bugün bize karşı oynamak kolay değildi çünkü güvenerek oynadık. Taraftarlarımıza karşı oynamak hiç bir zaman kolay değil. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bize karşı oynamak zordur." şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Thomas Tuchel, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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