Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Medipol Başakşehir 'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach 'ı deplasmanda 2-1 yenmesiyle Türk milletine büyük bir sevinç yaşattığını söyledi.Borussia Park'ta oynanan karşılaşma sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Medipol Başakşehir hem tek Türk takımı olarak yoluna devam ediyor hem de grup lideri olarak çıktı. Gerçekten Başakşehir'in bu almış olduğu galibiyet ve grup liderliği için canı gönülden tebrik ediyorum. Avrupa'da yürüyen tek takımımız, hem bizi puan yönünden mutlu ettiler hem de Türk Milletini büyük bir sevince ve mutluluğa boğdular. Futbolcuların her birisini tek tek tebrik ediyorum. Okan Hocamızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar çok iyi bir futbol oynattı çocuklara. Çocuklar da cansiparane oynadılar. Burada kimi yendik? Bundesliga'nın liderini yendik. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Bu yolda yürümelerine devam etmelerini istiyorum. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.Şenol Güneş de Medipol Başakşehir'in çok önemli bir iş başardığının altını çizerek, "Konuşmanın bir anlamı yok. Başakşehir, büyük iş gördü. Başta başkan Göksel Gümüşdağ, Okan Hoca ve bütün oyuncuları tebrik ediyorum. İlk yarı sahasında kalan bir Başakşehir vardı, ikinci yarı oyuna ortak oldu. Gol pozisyonları buldu. Hakettiği bir galibiyeti aldı. İlk maçta da kendi sahasında kazanabilirdi, son dakikada gol yemişti. Bu sefer her iki yarının son dakikalarında attıkları gollerle turu geçmiş oldu. İnşallah devamı gelir. Türkiye adına Başakşehir adına herkesi tebrik ediyorum." sözlerine yer verdi."Gerçekten çok mutluyuz. Baktığınızda önemli bir gruptu, Mönchengladbach, Roma gibi 100 yıllık takımların karşısında grup lideri olarak çıktık." sözlerini kullanan Göksel Gümüşdağ ise şöyle konuştu:"Bugün baktığınızda Mönchengladbach Bundesliga'nın lideri. Sayısız Bundesliga şampiyonluğu, 2 UEFA şampiyonluğu olan bir takım. Grup lideri olarak çıkmamız, hem Başakşehir için mutluluk hem de bugün gerçekten Başakşehir ötesinde hepimiz milli duygularla buradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce aradı, soyunma odasındaki hocamız ve futbolcularımızı kutladı. Bu çünkü gerçekten bir milli maç havasındaydı. Başta ona sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Her zaman manevi desteğini hissediyoruz. Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e, yönetim kurulu üyemiz İsmail Erdem'e, A Milli Takım hocamıza, Okan Buruk'a, tüm oyuncu kardeşlerime bu mutluluğu yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum. Bu galibiyeti tüm Türkiye'ye, Mehmetçik'e armağan ediyoruz. Gururluyuz, mutluyuz."