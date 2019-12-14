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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, müsabakanın özellikle ikinci yarısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

14.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:36Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği 'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, müsabakanın özellikle ikinci yarısında iyi bir performans sergilediklerini söyledi.
Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor ve gergin geçeceği belli olan bir müsabaka oynadıklarını aktardı.
Özellikle Giresunspor tarafından gelen "intikam" sözlerinin, oyunculara da yansıdığını vurgulayan Sözeri, "Oyuncularıma, 'Biz soğukkanlı olacağız. Bu maçın bizim için diğerlerinden hiçbir farkı yok.' dedim." ifadelerini kullandı.
İlk yarıda soğukkanlı kaldıklarına işaret eden Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbolun nasıl karmaşık olduğunu bir kere daha gördük. Geçen sene son 4 maçta Giresunspor'u zorlu fikstüre rağmen ligde bırakan, kariyerimi riske atarak bunu sağlayan ben ve ekibimdi. Maalesef insanlarda intikam duygusunu engelleyemiyorsunuz. Bence intikam duygusu insanı insanlıktan çıkaran bir duygu. 5 ay önce orada imparatorduk. Şimdi küfür yiyoruz. Canları sağ olsun. Kötü söz sahibine aittir."
İlk yarıda etkili olamadıklarına dikkati çeken Sözeri, "İkinci yarı Gabriel Obertan değişikliği, takımı güzel bir havaya büründürdü. İkinci yarının tamamında iyi oynadık. Oyunumuz skora yansıdı." diye konuştu.
Oyuncularına teşekkür eden Sözeri, "İkinci yarı sahada futbol adına ne gerekiyorsa yaptılar. Yine sakin kalmalıydık ama rakibimizin gol yedikten sonra aşırı gerginliğinden dolayı kalamadık. Buraya gelen takımlar bizi yenmek ve puan almak için oynuyor. Mağlup olduklarında böyle gerginlik yaşatıyorlar. Dolayısıyla biz daha sakin kalmalıyız. Çünkü hedefe giden bir takımız. Meyve veren ağaç taşlanır. Hedefe giden yolda güzel bir 3 puan oldu. Süper Lig düzeyinde bir maç ve mücadele olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Barış: "Önümüze bakacağız"
Giresunspor Yardımcı Antrenörü Gökmen Barış, maçla ilgili ne konuşacağını net kestiremediğini belirtti.
Teknik direktör Hakan Kutlu'nun kırmızı kartla sahadan atılması nedeniyle basın toplantısına katılan Gökmen Barış, ilk kez karşılaştığı şeyler olduğunu anlatarak şöyle konuştu:
"Bizim takım nasıl mağlup olurdu derseniz, ancak bu şekilde olurdu. Çünkü ilk yarı istediğimiz her şeyi sahaya yansıtıyorduk. Gol yedikten sonra beraberliği yakalayacağımıza ve öne geçebileceğimize inandığımız bir takımımız var. Fakat pozisyonlar öyle bir gelişti ki sahada olanları anlayamadım. Sahada ilk kez böyle şeyler görüyorum. Dayak yiyen oyuncu da sahadan atılıyor. Konuşulacak çok fazla bir şey yok. Çok üzüldüm. Maç kazanır veya kaybedersiniz. Kaybederken çok şey kazanabilir, kazanırken de çok şey kaybedebilirsiniz. Böyle olmaması gerekirdi. Önümüze bakacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı."
Karşılaşmanın 55. dakikasında Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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