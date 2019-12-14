Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

14.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:58Maçın ardından
Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 yenen 'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu." dedi.
Göztepe'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Kolay bir maç olmadı. Çünkü sahamızda oynuyoruz, hücum etmek, kazanmak zorundayız. Aynı zamanda rakibin etkili oyuncularına da arkada boşluk bırakmamak durumundaydık. Oyuncularım iyi bir mücadele ortaya koydular. Çok fazla pozisyon vermeden, fena denilmeyecek sayıda pozisyon üreterek maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.
Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçına göre kadroda yaşanan değişikliklere ilişkin ise şöyle konuştu:
"Kesinlikle diğer oyuncularımız kötü oynadığından değil, bütün oyuncularımız oynamayı hak eden çalışmalarda bulundukları için bu değişiklikleri yaptık. Bugün oynattığımız arkadaşlar güzel reaksiyon gösterdi. İyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçı var. En iyi şekilde o maça hazırlanmaya gayret edeceğiz."
Parlatan: "Geçen hafta burada çok mutluyduk"
Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, geçen hafta aynı statta MKE Ankaragücü'nü yendiklerini hatırlattı.
"Futbol böyle bir şey. Geçen hafta burada çok mutluyduk, iyi bir skor almıştık. Maalesef bunu bugün yaşayamadık." diyen Parlatan, "Bugün istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. İlk devrenin sonuna doğru maçı dengeledik. İkinci devre oyuna daha iyi girdik. Bireysel hata sonrası 3-1 geriye düşünce fazla pozisyona giremedik. Futbolda böyle şeyler var ama biz iyi bir takımız. Gelecek hafta ve kupa maçında farklı bir Göztepe izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:27 MKE Ankaragücü - Spor
21:20 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-3 - Spor
21:20 Bayern Münih 7 gollü maçta 3 puanı aldı! - Spor
21:20 Hamzaoğlu: "Fenerbahçe maçı sonrası önemliydi" - Spor
21:19 Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı - Spor
20:12 Galatasaraylı taraftarlar iki takımı da tribüne çağırdı - Spor
19:50 Galatasaray'dan Felipe Melo ve Tomas Ujfalusi'ye plaket - Spor
19:48 Bayern Münih, Werder Bremen'i 6 golle geçti - Spor
19:07 Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi! - Spor
18:41 Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı! - Spor
14.12.2019 21:30:40