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Maçın ardından

TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 3-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Devre arasında transfer konusuna önem göstereceğiz.

14.12.2019 21:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:50Maçın ardından
TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor'a 3-1 mağlup olan 'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Devre arasında transfer konusuna önem göstereceğiz." dedi.
İpekoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, böyle kötü bir süreçten sonra söyleyecek bir şeyin olmadığını ifade etti.
Devre arasında yapacak çok işleri olduğunu belirten İpekoğlu, şunları kaydetti:
"Devre arasında transfer konusuna önem göstereceğiz. Her maçta kart görmeye devam ediyoruz. Zaten kadro sıkıntısı yaşıyoruz. Bir de gereksiz kırmızı kartlar bizi sıkıntıya sokuyor. Bugün altyapıdan iki oyuncu dahil ettik. Bundan sonra herhalde daha fazla altyapıdan oyuncuyu kadroya dahil edeceğiz gibi görünüyor. Bu süreçte, devre arasına kadar umarım ki daha fazla oyuncu kaybetmeyiz. Devre arasında gerekli çalışmalar yapılır diye düşünüyorum."
Ekol Göz Menemenspor cephesi
Ekol Göz Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, hava ve saha şartlarından dolayı zor bir maça çıktıklarını dile getirdi.
Her iki takımın da son dakikaya kadar mücadele ettiğini belirten Mutlu, şunları söyledi:
"Dokuz haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldık. 9 haftadır kaybetmiyoruz, iyi çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Önümüzdeki hafta Bursaspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Eğer o maçı da kazanabilirsek arkasından bir nefes almış olacağız, alt grupla aramız iyice açılacak."

Türkiye Futbol Federasyonu, Engin İpekoğlu, Adanaspor, Spor

Kaynak: AA

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