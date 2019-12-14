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Maçın ardından

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

14.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:34Maçın ardından
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalarak puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kaplan, 6 haftadır yenildiklerini hatırlatarak, "Puan aldığımız için mutluyuz. Uzun bir aradır puan alamıyorduk. Gol yollarında sıkıntı çekiyorduk. İyi bir maç oldu." dedi.
Maçın ilk yarısında kontra ataklarla pozisyon bulduklarını aktaran Kaplan, "İlk yarıda yakaladığımız kontralarda öne geçebilseydik farklı bir maç olurdu. 2-0'dan sonra iyi bir dönüş yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz ve isteğimiz arttı. Uzun bir aradan sonra aldığımız 1 puanla üzerimizdeki baskıyı kaldırdık. Hakemleri, Galatasaraylı futbolcuları, Fatih hocamı ve kendi oyuncularımı kutluyorum. İyi bir maç oldu. Maçın hakkı beraberlik gibi gözüktü. 10 kişi ile 2 gol bulup 1 puan almak bizi mutlu etti. Camiamıza ve taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.
Tüm oyuncularında kazanma isteği olduğunu aktaran Mustafa Kaplan, "Bir yerde bir dönüş yapmamız lazımdı. 6 maçtır kazanamıyorduk. Oyuncularım da iyi motive olmuştu. Buraya gelirken Galatasaray'ın yorgunluğundan faydalanmayı düşündük. Tüm oyuncularda istek ve arzu vardı. Bu da skora yansıdı. 10 kişi kaldıktan sonra direncimiz ve motivasyonumuz arttı. Bu da bize puan getirdi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

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