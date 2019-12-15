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Maçın ardından

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularının tepkisiz bir oyun ortaya koyduğunu ve sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

15.12.2019 20:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:18Maçın ardından
Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Demir Grup 'a 3-1 yenilen 'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularının tepkisiz bir oyun ortaya koyduğunu ve sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.
Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezon başından beri oynamak istedikleri bir formatları olduğunu ve bugün çok iyi oynadıklarının söylenemeyeceğini belirtti.
Sivasspor maçında altını çizmesi gereken çok önemli bir şey olduğunu aktaran ve oyuncularının tepkisizliğini eleştiren Yanal, şöyle konuştu:
"Demek ki Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz. Fenerbahçe oynarken bu tepkiyi her maçta, sonuç ne olursa olsun, rakip kim olursa olsun göstermeliydi. Bugün bunu gösteremedik. Çok net söyleyeyim, başta ben olmak üzere, Fenerbahçe'ye zarar gelmesini engelleyecek her türlü tedbiri alırız. Bugünkü maçın skoru, özetle bu tepkisizliğin sonucunda oluştu."
Deplasmandaki puan kayıpları nedeniyle öz eleştiri yapıp yapmadığının sorulması üzerine Yanal, "Bunu biraz önce anlattım. Bu tepkisizliği gösteremeyiz. Fenerbahçe nerede oynarsa oynasın. Bir hafta önce tepkiyi gösterdik, bu hafta yine gösteremedik. Bu problemi çözmek zorundayız. Pas oyununu, geçiş oyununu kötü oynayabilirsiniz ama tepkisiz kalamazsınız. Bu tepkisizliğin sorumluluğunu kendi üzerime alıyorum. Takıma bunu nasıl öğreteceğimize de yarından itibaren başlamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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