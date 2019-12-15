Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Bursaspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öne geçsek maç bizim için daha farklı olabilirdi.

15.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:42Maçın ardından
TFF 1. Lig'de konuk ettiği 'la 0-0 berabere kalan 'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Öne geçsek maç bizim için daha farklı olabilirdi." dedi.
Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda yükselen bir performanslarının olduğunu söyledi.
İlk yarıda çok net pozisyonlar ürettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:
"Öne geçsek bizim için daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda oyunun temposunu kontrol ettik. Kazanmak istediğimiz maçtı. Oyun anlamında ligin zirvesindeyiz, bugün bir kez daha ortaya çıktı. Tabii ki oyuna puan verilmiyor ama bu bizim ileride daha iyi olacağımızı sağlayacak."
Koşukavak: "İkinci devrede çok pozisyon bulduk"
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altınordu'nun ligde bulunduğu yeri hak etmediğini dile getirdi.
Hedeflerinin doğrudan Süper Lig'e çıkmak olduğunu aktaran Koşukavak, "Altınordu Türkiye'de alışılmamış bir şekilde 8-9 senedir aynı teknik direktörle yoluna devam ediyor. Maçın ilk yarısında hızlı ataklarla pozisyon bulmaya çalıştılar. İkinci devrede çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda değerlendirebileceğimiz pozisyonlara girdik ama gol atamadık, maç berabere bitti." diye konuştu.
Öte yandan, maçın ardından soyunma odası koridorunda Bursasporlu Anıl Karaer ile Altınordu'dan Oğulcan Ülgün arasında bir gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Bursaspor, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:12 Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik - Spor
23:10 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından (2) - Spor
23:09 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından (1) - Spor
23:07 Maccabi FOX, Sfairopoulos ile nikah tazeledi! - Spor
23:06 Rıza Çalımbay 500. maçını kazandı - Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Spor
21:28 Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti - Spor
21:05 Üç büyüklerin kayıp haftası! - Spor
19:50 Sergen Yalçın'ı şaşırtan çağrı! "Takımı ayağa kaldır" - Spor
15.12.2019 23:16:31