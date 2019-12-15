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Maçın ardından

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

15.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:56Maçın ardından
Süper Lig'in 15. haftasında 'ı deplasmanda 2-0 yenen BtcTurk Yeni 'un teknik direktörü Sergen Yalçın, rakibin risk aldığı bölümlerde yakaladıkları şansı iyi değerlendirdiklerini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, rakiplerine pozisyon üretme şansı vermediklerini belirterek, "Sabırlı oyunumuzun karşılığını son bölümde aldık. Onların risk aldığı bölümde Bifouma ve Acquah gibi önemli oyuncuları aldık. Bifouma önemli ve hızlı oyuncu, onun performansı belki bize müsabakayı kazandırdı." dedi.
Yalçın, zor bir maça çıktıklarına dikkati çekerek, "Ciddi taraftarın önünde, baskı altında oynamak Anadolu takımı için zor. Oyuncularım iyi mücadele etti. Biz savunmada çok beklediğimiz için çabuk çıkamadık." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'deki hedeflerine değinen Yalçın, "Hedefimiz şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi değil. Sadece ilk 8'de sezon sonuna kadar kalabilirsek bizim için iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.
"Deplasmanda bunu oynayacağız"
Takımının Beşiktaş karşısındaki savunma oyununa değinen Yalçın, şunları söyledi:
"Benim çalıştırdığım takımlar daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum. İnsanlar güzel oyun izlesin istiyorum. Bu oyun aslında Türkiye için doğru oyun değil. Çalıştığımız takımlarda seyir zevki vermek istiyoruz ama Türkiye'de kabul edilen buymuş. Bu oyunu 34 maç oynatırız, ben oynatmıyorum. Kitleye heyecan veren görüntü sergilemek istiyoruz. Bunlar çok tutmuyor, rağbet görmüyor. Biz de Malatyaspor olarak deplasmanlarda savunma oynayacağız."

Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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