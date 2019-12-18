Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldıkları karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğe çok üzüldüğünü ifade etti.

18.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:08Maçın ardından
Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldıkları karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğe çok üzüldüğünü ifade etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Albayrak, soyunma odası tünelinin girişinde futbolcular arasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Çok üzüldüm. Sahalarımızda görmek istemediğimiz şeyler. Devre arasında tünelden çıkarken bizim futbolculara Tuzlasporlu bir oyuncu tarafından dirsek atılmış. Biz başkanlarla dostça oturduk ve maçı izledik. Neden gerginlik çıktığını da anlamadık. Soyunma odasında da bayağı ciddi olaylar yaşandı ama Allah'a şükür önledik." ifadelerini kullandı.
Karşılaşma hakkında da görüşlerini aktaran Albayrak, "İyi bir maç oldu. Eleyeceğimize inanmıştık. Eğer ihtiyacımız olsaydı daha fazla golü de atabilecek güce sahiptik. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum. Kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hepsi çok özverili oynadı." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

00:41 Zalgiris Kaunas 68-74 Anadolu Efes - Spor
00:39 Umut Süleyman Altınpa'dan bir şampiyonluk daha - Spor
00:38 Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Spor
00:31 Fatih Terim: "Gökhan Çıra'yı sordum, merak ettim" - Spor
00:31 Son Dakika | Muslera Gökhan Çıra'ya yumruk attı iddiası! Ceza gelecek mi? - Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Spor
23:37 Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum - Spor
23:20 Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi - Spor
23:18 Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın? - Spor
18.12.2019 00:48:44