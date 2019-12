Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettikleri maçın rövanşında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atlayan Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim, kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, rakiplerini ciddiye aldıklarını dile getirerek, "Zorlu bir skor vardı ama zorlu bir maç olmadı. Her saniye istediği her şeyi yapabilen hatta ne lazım olursa onu da alabilecek bir Galatasaray vardı. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bana göre Galatasaray bugün kendisine yakışanı yapmıştır. Lazım olan skor için oynadı. Göze hoş gelen bir futbol da sergiledi. Elbette rakibimiz ile dengemiz aynı değil ama bazen de mağlup oluyorsunuz. Bugün ilk dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan, odaklanan, bir an evvel sonucu almak isteyen bir Galatasaray vardı. Bize yakışan neyse onu yaptık." diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, maçtan sonra yaşanan gerginlik ve Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın açıklamalarının sorulması üzerine, "Ben ne dediğini bilmiyorum. Açıkçası maçtan sonra beni çok fazla da ilgilendirmiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Biz hasar tespitine bakıyoruz. Daha ciddi işlerle uğraşıyoruz. Burası Galatasaray camiası, biz herkese saygılı yaklaşmaya çalışıyoruz. Karşılığını beklemek kadar doğal bir şey olamaz. Ancak ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Maçtan sonra bazen böyle şeyler oluyor. Herkes öpüşür, çeker gider." ifadelerini kullandı.Karşılaşmada rakip teknik ekibine eskiden altyapılarında forma giyen Gökhan Çıra'yı sorduğunu aktaran Terim, "Gökhan Çıra'yı sordum. Bizim genç takımda oynamış. Merak ettim. Fıtık ameliyatı olup, bir hafta sonra yedek soyunduğu için tebrik edecektim. Bizim genç takımda oynamış, sorarım tabii." şeklinde görüş belirtti.