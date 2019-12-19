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Maçın ardından

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Beşiktaş'ı yenerek geçen sene elde edemedikleri derbi galibiyetini yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.

19.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 00:00Maçın ardından
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'ı yenerek geçen sene elde edemedikleri derbi galibiyetini yaşayacaklarına inandıklarını söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Baki, "Geçen sene iyi bir sezon yaşamadık. Buna rağmen enteresan derbiler yaşadık. Enteresan bir şekilde direklerden döndük. Mağlubiyet almadık ama galip de gelemedik. İnşallah değerli rakibimiz Beşiktaş'ı pazar günü yenerek şeytanın bacağını kıracağız. Yürüyüşümüz başlasın." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş derbisini yönetecek hakemle ilgili soru üzerine "Hakemle ilgili konuşup polemik yaratmaya gerek yok." yanıtını veren Baki, şunları kaydetti:
"Çok klişe olacak ama Fenerbahçe her sezon başlangıcında hangi kupada varsa o kupayı almak için çıkar oynar. Olur ya da olmaz ama tabii ki bu sezon bulunduğumuz iki kupada da şansımız var ve sonuna kadar kovalayacağız. Değişik bir lig yaşıyoruz. Sezon başında böyle bir tablo olacağını kimse öngöremezdi. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Mükemmel bir çıkış yakaladılar. Kötü bir hafta sonu yaşadık. Rakiplerimiz de sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Kopmalar olmadı. Dolayısıyla ayağımıza güzel bir pas geldi. Bunu pazar günü gole çevirebilirsek ki ben çok inanıyorum, ondan sonra Rize maçına da hazır bir şekilde gidip puanımızı alıp devre arasına girmek istiyoruz."

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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