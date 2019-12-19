Haberler » Spor » Maçın ardından - Spor

Maçın ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükselen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, zor şartlar altında turu geçerek önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

19.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:34 Maçın ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda FK ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükselen İstikbal Mobilya 'un teknik direktörü Bülent Uygun, zor şartlar altında turu geçerek önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.
Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dostluk içinde geçen bir müsabakayı geride bıraktıklarını, Manisa FK yönetimi ve Manisalılara misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Kulüp olarak zor bir süreç yaşadıklarını, bu ortamda gençleri kazanma adına güzel bir kupa maçı oynadıklarını anlatan Uygun, "Bu kupanın kazanımının Türk sporunun gençleri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gelecek vadeden gençleri oynatma şansımız oldu." diye konuştu.
Uygun, kadroda şans verdiği genç oyuncuların performansını beğendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sonuçta turu geçtik, zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Buraya ana kadrodan 7 kişiyi getiremedik. Sakatlığı olan futbolcular elimizi kolumuzu bağlıyor. İkinci yarı çok zor bir süreci yöneteceğiz. İnşallah bu süreçten çıkıp elimizden gelen gayreti gösterip Kayserispor'u bu ligde tutacağız."
Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin de baştan sona üstün oynadıkları bir müsabakada turu kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
Ertekin, "Çok pozisyon bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Yediğimiz goller bireysel hatalardan kaynaklı. Turu kaybettiğimiz için üzgünüz. Kayserispor'u tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Kayserispor, Manisa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:02   Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Spor
18:01   Bülent Uygun: "Zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz" - Spor
18:01   Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra.... - Spor
17:56   Mehmet Özdilek: "Kuralar çekilecek, gelecek rakibi bekliyoruz" - Spor
17:54   Adanaspor Hatay yolcusu - Spor
17:50   Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Spor
17:38   Sevgilisiyle birlikte olan rakibini karşısında görünce çılgına döndü! Kariyerini bitiyordu - Spor
16:32   Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı - Spor
16:11   Türk futbolunda bu da oldu! Konuşma engelli taraftara küfür cezası - Spor
16:06   F.Bahçe beklenirken, Talisca'dan United itirafı geldi - Spor
19.12.2019 18:11:06